In attacco piace Mandzukic, sullo sfondo Eder. Dzeko e Milik inarrivabili, niente Higuain

Piatek, che ad oggi rappresenta l’acquisto più probabile (LEGGI), ma non solo. La Repubblica fa il punto anche sugli altri obiettivi viola per l’attacco. Belotti resterà al Torino (ad ottobre dovrebbe rinnovare il contratto), mentre Dzeko e Milik sono inarrivabili (il loro futuro molto probabilmente sarà alla rispettivamente alla Juventus e alla Roma). Un altro giocatore che piace è sicuramente Mandzukic. Il croato è attualmente svincolato e non ha ancora trovato squadra. Sarebbe un profilo molto interessante per la Fiorentina ma qui il problema principale sono le richieste economiche. Molto sopra i parametri della Fiorentina.

Niente da fare invece per Higuain. La Juventus sarebbe pronta a rinunciare a un indennizzo economico per la sua cessione ma il bomber bianconero sembra non voler prendere in considerazione l’idea di continuare a giocare ancora in Europa. E quindi è facile ipotizzare un rientro in Argentina o anche una nuova avventura in Mls. Sullo sfondo c’è anche Eder, che vorrebbe tornare in Italia.