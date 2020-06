Immobile e Luis Alberto di rimonta, ma la Fiorentina mette paura alla Lazio

“Lazio di rimonta. Immobile e Luis Alberto ribaltano la Fiorentina. La Juve resta a +4“. Titola così La Gazzetta dello Sport in riferimento alla vittoria biancoceleste per 2-1. Ecco una parte dell’analisi:

Il brivido, l’ansia di mettere già la parola fine al sogno e al tramonto l’urlo che libera la gioia. È quello di Luis Alberto, di tutti i compagni e di uno stadio che in quel momento non è sembrato vuoto. La Lazio torna a -4 dalla Juventus, la fiammella della speranza si è riaccesa. E non è solo questione di risultato. La banda Inzaghi ha dimostrato di aver fatto tesoro della lezione di Bergamo, ha dosato le forze. Soprattutto, ha mostrato di avere ancora una buona capacità di reazione. Sì, ma quanta paura ha fatto la Fiorentina. È passata in vantaggio con un capolavoro di Ribery e ha rischiato di chiudere la partita all’alba del secondo tempo. La traversa che ha salvato Strakosha su tiro di Ghezzal è come un cartello con scritto: avanti con la lotta scudetto. La Lazio può ancora inseguire la Juve e i suoi sogni.