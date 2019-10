Illusione Sassuolo, la Fiorentina cambia modulo e vede l’Europa

Rocco Commisso ce l’ha fatta. E’ riuscito a vedere la sua creatura vincere una partita dal vivo. Un 2-1 a Reggio Emilia che rilancia le ambizioni europee della Fiorentina, in grado di cambiare volto nella ripresa. Come scrive La Gazzetta dello Sport infatti, la svolta c’è stata al quarto d’ora della ripresa: al 16′ della ripresa lo staff tecnico viola inserisce Ghezzal al posto dello spaesato Sottil, rimettendo Venuti nella “sua” posizione di terzino e la partita cambia. I viola pareggiano subito con Castrovilli, che prima segna e poi mette al centro per il gol partita di Milenkovic.

