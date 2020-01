Ilicic: “Alla Fiorentina ho preso 7 pali in 7 partite. Se la palla fosse entrata sempre…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex viola Josip Ilicic ha parlato anche di quando era alla Fiorentina:

Nell’ultimo mese è come se fosse scattata l’ultima molla della mia carriera? L’ultima? Mi vuole fare già smettere. A Firenze ho preso sette pali in sette partite, se la palla fosse entrata sempre. Ci vuole anche un po’ di fortuna, ma soprattutto bisogna stare bene fisicamente e a posto di testa: oggi mi diverto, se manca una di queste due cose non ti diverti.