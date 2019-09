Ilicic e Muriel, la doppia minaccia degli ex Viola

Domenica pomeriggio, alle ore 18:00, la Fiorentina affronterò l’Atalanta in una sfida affascinante. Gli uomini di Gasperini sono reduci da una clamorosa tanto quanto inaspettata sconfitta in Champions League, ma sono pronti a riscattarsi. Come riportato da Repubblica, in rampa di lancio nell’attacco orobico ci sono due vecchie conoscenze gigliate come Muriel ed Ilicic. Il colombiano già a segno 3 volte in questa stagione, poteva essere riscattato durante l’estate. Tuttavia, il cambio di proprietà ed alcune valutazioni tattiche hanno fatto saltare l’operazione. L’Atalanta ne ha approfittato, scommettendo sull’abilità di Gasperini di far esprimere al 100% i giocatori discontinui ma con alto potenziale. Josip Ilicic, fra alti e bassi, ha trascorso ben 4 anni a Firenze prima di essere ceduto per 6 milioni. Per lo sloveno ha pesato un rapporto assai complicato con parte della tifoseria. Il destino lo ha condotto nelle file del club di Percassi in cerca di rivincite. Con i bergamaschi è stato subito amore, le sue ottime prestazioni lo hanno di fatto reso uno dei centrocampisti offensivi più prolifici in Serie A, conducendo ripetutamente l’Atalanta in Europa.