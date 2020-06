“Il vero obiettivo di Commisso è Campo di Marte. Il problema del Franchi si può risolvere”

Il Corriere Fiorentino ha intervistato il professor Stefano Passigli, docente di Scienza della Politica, parlamentare, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. La parte finale dell’intervista verte sulla questione stadio, con questa riflessione: anche il Franchi, quando fu costruito, era in periferia, e le nuove soluzioni vanno tutte bene, anche se nel caso di Campi Bisenzio mancano ancora le infrastrutture. “Quel che è certo è che fare lo stadio nuovo a Campo di Marte sarebbe un errore gravissimo a livello di viabilità, con la chiusura di viale Paoli. Credo comunque che Commisso spinga su Campi Bisenzio e non sulla Mercafir per fare pressione su Nardella, ma il suo vero obiettivo è Campo di Marte“, perché un centro commerciale in mezzo alla città è più redditizio di uno in periferia. Quanto alle questioni con la Soprintendenza, parlare con Pessina è d’obbligo, perché rappresenta lo Stato, e il Franchi è l’unico stadio tutelato in Italia. Soluzione? Concerti, eventi, altri sport, cultura. “Non è possibile, conclude Passigli, che Lucca tenga più concerti di Firenze”.