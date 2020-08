Il Torino cerca un tesoretto, la Fiorentina non molla Izzo. Le cifre

Il Torino è alla ricerca di un tesoretto di 20-30 milioni per poter impostare il mercato per il nuovo tecnico Marco Giampaolo. Quindi per evitare un mercato stentato più che sobrio, sono necessarie delle cessioni. Queste potrebbero riguardare il reparto più arretrato e più precisamente Armando Izzo (SCHEDA) e Lyanco. Per Tuttosport, giornale vicino alle vicende granata, il centrale napoletano, autore di un’ottima stagione al suo primo anno di Toro, non si è confermato nel campionato appena concluso e ha diminuito il proprio valore di mercato. Dopo la lunga corte dell’Inter e le sirene inglesi ora piace alla Fiorentina, ma la cifra che Cairo potrebbe incassare dalla vendita non dovrebbe essere di molto superiore ai 15 milioni di euro. Anche perchè ai 25 milioni di cui si è parlato nelle settimane scorse nessuno arriverebbe, tenuto pure conto dei costi seguiti allo stop.

