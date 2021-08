Il Torino piomba su Pezzella. E Cairo ha gli occhi anche su Amrabat

Nuova pretendente per il difensore

Come sappiamo, il futuro di Pezzella è piuttosto nebuloso. Fresco vincitore in Coppa America, il difensore andrà in scadenza a giugno 2022. Come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, sull'argentino è piombato il Torino di Juric. Il club di Cairo vuole rinforzare il proprio reparto arretrato e quello di German è, in questo senso, il nome nuovo. Il classe '91 avrà comunque un colloquio con Vincenzo Italiano prima che venga deciso il suo futuro. Ma quello di Pezzella non è il solo profilo che il DS Vagnati sta sondando in casa Viola. Piace, infatti, anche Amrabat.