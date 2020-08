Il Torino cerca un regista, occhi puntati su Badelj

Marco Giampaolo, nuovo allenatore del Torino, vuole un regista per rivoluzionare il gioco del club granata. Come riportato da Tuttosport i candidati al ruolo sono due, Lucas Biglia e Milan Badelj. I due veterani del centrocampo sono entrambi reduci da una stagione non esaltante. Il croato non è stato riscattato dalla Fiorentina ed è tornato nelle disponibilità della Lazio. Lotito per il suo cartellino chiede 4 milioni di euro.

Dalla Germania: Fiorentina interessata a un esterno del Magonza