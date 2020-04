Il tennista: “Spero che la Fiorentina torni protagonista in Italia”

Intervistato dal Corriere Fiorentino, il tennista senese Paolo Lorenzi ha parlato brevemente anche della Fiorentina, la sua squadra del cuore:

Spero che la nuova proprietà possa far bene. Quando si è presentata aveva il piede sull’acceleratore. Non so se questa sosta possa adesso aiutare o meno il club e la squadra. Capisco che soprattutto all’inizio di un nuovo corso non è facile investire e fare le scelte giuste, però la speranza è quella che la Fiorentina possa tornare presto protagonista tra le prima squadre d’Italia e giocare un po’ in Europa.