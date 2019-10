Il sogno resta il centravanti. Ma l’appuntamento è di nuovo rimandato

Vincenzo Montella ha trovato la quadra e come nel suo primo anno in viola, quando scelse la coppia Jovetic-Ljajic, ha deciso anche stavolta per l’attacco mobile con Ribery-Chiesa che sta iniziando a dare soddisfazioni. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio però, il tecnico viola non ha mai smesso di assicurare che lui con il centravanti vuol prima o poi giocare. Aspetta che la sua squadra sia più consolidata e che le autentiche prime punte siano al top: gli impegni futuri con Udinese prima e Brescia inoltre facilitano questo tipo di inserimento. Pedro, Vlahovic, Boateng, chi dei tre è il pretendente principale all’ipotetica maglia da titolare? Se per il brasiliano la Fiorentina non ha fretta, gli altri due stanno bene e sono a disposizione. In caso di attacco a tre il serbo sembra quello maggiormente indiziato a scendere in campo, ma è più facile che si proceda ancora sulla strada del 3-5-2 senza punte di ruolo.