Il sogno del piccolo Gianassi: dalla Fiorentina al Barcellona

"Il Barcellona seguirà Davide a distanza". Così, il babbo di Davide Gianassi ha parlato alle pagine della Nazione. Il classe 2011, cresciuto a Rifredi, ha giocato per un periodo nella Fiorentina, anche se quest'anno non è stato riconfermato. In questo lasso di tempo, il giovane talento ha partecipato all'Accademy del Barcellona. Un sogno ad occhi aperti, giocare alla Masia, vedere i giocatori più forti d'Europa. Insomma, un'emozione bellissima per il piccolo Davide. "Io e mia moglie - continua il padre - spesso ci addormentiamo con il sogno di veder giocare il nostro piccolo al Camp Nou e traferirci tutti a Barcellona. Credo sia giusto credere nei sogni. Non si sa mai..."