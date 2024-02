Il silenzio di Vincenzo Italiano: adesso conta la testa, non la tattica

La Nazione si sofferma sulla figura di Vincenzo Italiano, rimasto in silenzio nella vigilia contro l'Empoli. Scelta già effettuata in passato, ma che va a sancire un periodo duro anche per il tecnico. Inutile chiedersi se quello più duro da affrontare, adesso conta trovare una soluzione. Un po' come fece l'anno scorso con l'intuizione del trequartista. Una scelta che salvò la stagione e che anzi, la rese quasi indimenticabile. Adesso Italiano ha bisogno di una svolta, ma questa volta non c'entra la tattica. Perché puoi preparare la gara perfetta dal punto di vista tattico, ma se non lavori sulla testa dei giocatori vai poco lontano. Per questo motivo, oggi pomeriggio Italiano deve ritrovare la sua migliore Fiorentina. Partendo dalla testa, poi dai piedi.