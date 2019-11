“Campione a testa alta“: è il titolo del “ritratto” di Giancarlo Antognoni a cura di Vittorio Feltri su Tuttosport. Nella prima parte dell’articolo il giornalista si concentra sul gol annullato all’Unico Dieci contro il Brasile al mondiale del 1982. Feltri sottolinea poi la delusione di Antognoni di non aver giocato la finale contro la Germania Ovest. Poi la descrizione: uno dei giocatori più eleganti e fieri tra i titolari della maglia da regista. Fisicamente forte, longilineo e danzante, dotato di un tiro deciso con entrambi i piedi, di un dribbling stretto, ma non prolungato e soprattutto di visione. Aveva in queste doti l’antidoto alla lentezza e a un certo narcisismo botticelliano.

Antognoni doveva andare al Torino, ma rifiutò. Scelse la Fiorentina, dove arrivò nel 1972, alla corte dei Pontello. (…) Ancora oggi gli analisti non sanno collocarlo bene, se sia stato un Rivera con qualcosa in più o un Baggio con qualcosa in meno.

Feltri ricorda poi l’esordio di Antognoni in Serie A, contro il Verona: “Sandro Ciotti, che aveva notato la geometria e la visione di quel ragazzo, chiusa la sua radiocronaca dicendo: ‘Oggi ho visto esordire un campione’“.

Nel finale dell’articolo, Vittorio Feltri scrive: