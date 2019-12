Il ritorno di Iachini: 25 anni dopo, dal campo alla panchina, la missione è molto simile

Beppe Iachini nuovo allenatore della Fiorentina, il commento del Corriere Fiorentino: “Se n’era andato venticinque anni fa. Era l’estate del 1994 e, i viola, avevano appena vinto il campionato di B. In campo, Beppe Iachini, era uno dei punti fermi di quella squadra e nel cuore aveva ancora la rabbia per quell’assurda retrocessione. Mai, lui, non se ne sarebbe andato prima di aver riportato la Fiorentina al suo posto: in Serie A. Oggi ritorna. Dal campo, alla panchina, ma con una missione molto simile: salvarsi. Situazione scomoda ma l’uomo non è uno che si tira indietro. Anzi. Cappellino in testa (il suo marchio di fabbrica dovuto a un problema agli occhi), si presenta accompagnato dall’intera dirigenza: Barone, Pradè, Antognoni, Dainelli. Come dire. Se Iachini è il nuovo allenatore della Fiorentina, è perché tutti (nel club) lo hanno voluto“.