Il ritorno del capitano gigliato, Pezzella recuperato ed arruolabile

Dal Centro sportivo Davide Astori giungono buone notizie, come riportato da Repubblica nella sua edizione fiorentina. Il capitano Viola German Pezzella è pronto al rientro. Con tutta probabilità si riprenderà la fascia ed il ruolo da leader nella difesa gigliata già contro l’Inter. Punto di riferimento tecnico e nello spogliatoio, dovrà indossare una maschera protettiva per tutelare la zona della recente frattura allo zigomo. In una settimana che deciderà il futuro di mister Montella, il suo recupero sarà fondamentale per cercare di porre un limite alla dolorosa serie di sconfitte. Il recente passato della Fiorentina è costellato da molteplici amnesie difensive. Contro i nerazzurri di Conte sarà necessario un salto di qualità, altrimenti si rischiano brutte figure.