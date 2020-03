Il ritiro di Moena sarà posticipato: Barone già in contatto con la Val di Fassa

Il ritiro della Fiorentina a Moena non sarà nel classico periodo di luglio. L’emergenza per la diffusione del Coronavirus farà slittare tutto più avanti, dalla fine del prossimo campionato all’inizio del prossimo. Ancora è impossibile fissare nuove date, ma le società di calcio hanno l’esigenza di programmare con ampio anticipo. Joe Barone, scrive il Corriere dello Sport, è già in contatto con gli amministratori di Moena per trovare una soluzione non appena sarà possibile.