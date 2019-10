Il viola è tornato di moda, come ogni tendenza autunnale. La Fiorentina, scrive il Corriere Fiorentino, con Rocco Commisso si è risvegliata, così come tutto il brand legato alla società viola, dopo tre anni di totale accantonamento. Un taglio tipicamente americano, che strizza l’occhio all’interazione e al coinvolgimento soprattutto sul web. L’obiettivo di ricreare entusiasmo e senso d’identità nella tifoseria da parte della società americana è già stato centrato, come dicono i numeri delle presenze allo stadio. Ma c’è anche una comunicazione più aperta e più social: per Commisso Facebook, Twitter e Instagram rivestono un’importanza fondamentale e oggi la spinta è resa ancora più forte dalla presenza di giocatori come Ribery e Boateng che in termini di popolarità fanno paura. La Fiorentina si sta facendo conoscere sempre di più, lo dicono i numeri… social.