Il riscatto di Saponara: “Questo sono io”

Il grande riscatto di Saponara, che con Italiano si ritaglia uno spazio per incantare i cuori della sua Fiorentina

Come scrive la Repubblica, il riscatto di Riccardo Saponara, arriva dopo un lungo girovagare tra prestiti e prestazioni più o meno esaltanti. Quest'anno con Vincenzo Italiano è rimasto a Firenze e finalmente ha disfatto le valigie. Infatti già allo Spezia la scorsa stagione per l'allenatore viola, Saponara era uno dei suoi jolly e, dopo averlo spostato in una posizione più avanzata, ecco che il risultato non ha tardato ad arrivare. A Moena disse: "Ho compiuto passi adesso che avrei dovuto fare a vent'anni". Detto, fatto. Saponara si è ripreso il proprio spazio che per troppo tempo ha sognato di avere con la maglia viola addosso. A Genova, dopo qualche spezzone in questo inizio campionato, Italiano lo ha inserito al posto dell'acciaccato Gonzalez e qualche minuto dopo ha realizzato il gol del vantaggio della Fiorentina. Ha messo anche lo zampino sul raddoppio di Bonaventura. Un secondo tempo da incorniciare e un abbraccio a fine partita ad Italiano che fa capire l'enorme lavoro che sta compiendo il nuovo allenatore viola.