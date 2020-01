Il riscatto di Benassi: Iachini lo ha (ri)messo al centro del progetto

Il 2018/2019 di Benassi, ricorda Stadio in edicola oggi, era partito alla grande: subito due reti al Chievo e una all’Udinese in due giornate. Dopo ventuno turni erano diventate addirittura sette. Un numero che ha permesso all’ex Capitano del Torino di diventare il capocannoniere della Fiorentina nella scorsa stagione. Poi qualcosa è cambiato, sono iniziate le difficoltà. Vincenzo Montella gli ha lentamente tolto la fiducia e lui è finito ai margini dopo quasi due anni da titolare inamovibile con Pioli. Dopodiché arriva Iachini, che lo rimette subito titolare al centro del campo viola e soprattutto lo rimette subito al centro del progetto. Ieri il 25enne lo ha ripagato con uno splendido gol, uno di quelli che hanno sempre fatto parte del suo repertorio.

Anche il Corriere Fiorentino si concentra su Marco Benassi, uno dei pochi giocatori in rosa con un buon bagaglio di gol realizzati. Quello segnato al Bologna è stato un capolavoro. La posizione al limite dell’area l’ha decisa Iachini. Uno con la sua potenza e attitudine al tiro può diventare un valore aggiunto sulle ribattute dei calci piazzati e così è stato. Ha realizzato il terzo gol stagionale, gli altri due li aveva segnati al Cittadella in Coppa Italia. Anche quando veniva impiegato poco, ha sempre lavorato sodo per farsi trovare pronto. A Bologna ha dato segnati positivi, malgrado qualche pausa, specie ad inizio gara. Per raggiungere la quota salvezza Iachini punterà su giocatori pratici e concreti. Proprio come Benassi.