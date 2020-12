si inserisse nella corsa delle pretendenti anche la Fiorentina. Llorente s’è sempre allenato regolarmente, ma non era mai sceso in campo né in campionato né in Europa League. Escluso dalla lista per la fase a gironi. Undici mesi di totale inattività, l’ultima apparizione con la Juve, un solo minuto giocato da ex. Un vecchio amore al quale è stato anche accostato di recente, oltre alla trattativa vera e propria intavolata con la Sampdoria. Prima che si registrasse una brusca frenata tra i due club e

Fernando, 35 anni e 20 minuti di calcio nel 2020 – così lo descrive il Corriere dello Sport stamani. Il Napoli con gli infortuni di Osimhen e Mertens, ha deciso di bloccare la sua cessione. Dopo che già in estate sembrava dovesse cambiare aria. L’attaccante navarro non scendeva in campo da fine gennaio, prima che Gattuso lo “rispolverasse” lo scorso 23 dicembre. Quando lo ha spedito a sorpresa in campo nel tentativo di raddrizzare la partita con il Toro.