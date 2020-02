Il ricordo del poker al Milan: quando Rui Costa & Co. annientarono i rossoneri

Nel giorno dell’attesissimo Fiorentina-Milan, il Corriere dello Sport ricorda la storica impresa dei viola di Fatih Terim che in casa riuscì a battere i rossoneri guidati da Zaccheroni con un roboante 4-0. E’ il 13 Gennaio 2001 quando al Franchi va in scena uno scontro diretto per la qualificazione in Champions League, i viola guidati da Rui Costa vantano il miglior attacco della categoria, mentre il Milan si affida al bomber Shevchenko, capocannoniere del campionato. La partita è un trionfo per i viola, che sbloccano la sfida al 15′ con un colpo di testa del portoghese Nuno Gomes, e vanno a riposo in vantaggio anche grazie agli interventi di Toldo. Nel secondo tempo dopo l’immediato raddoppio di Cois, sale in cattedra il genio di Rui Costa che prima manda in porta Enrico Chiesa per la rete del 3-0 e al’86’ segna un gol incredibile che fa letteralmente esplodere il Franchi e porta la Fiorentina in trionfo. Si chiude così il più largo successo della storia contro i rossoneri in una notte che resterà nella leggenda del popolo fiorentini. Fiorentina-Milan 4-0.