Il regalo di Rocco, tifosi speciali per la terza partita viola

Lo ha detto anche Montella ieri in conferenza stampa, la tournèe americana è molto importante per Rocco Commisso. Nel particolare la terza partita in programma a New York contro il Benfica, è quella a cui il presidente tiene di più. Alla Red Bull Arena, sede dell’evento, per l’occasione il magnate porterà dipendenti, amici, imprenditori e sponsor. Inoltre, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, ha regalato decine di biglietti alla comunità di immigrati di Marina di Gioiosa Ionica, il paese da cui partì a 12 anni. Saranno dunque presenti i membri del Gioiosa Club, pronti a sostenere la squadra viola con cori e striscioni. E chissà, magari potrà essere l’occasione di vedere Chiesa esordire dal primo minuto e festeggiare la sua permanenza davanti ai tanti appassionati americani.