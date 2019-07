Il Real Madrid fa sul serio per la Guagni: offerto un super-ingaggio al capitano delle viola

Dopo le voci rimbalzate dalla Spagna nei giorni scorsi, arrivano conferme anche in Italia riguardo ad una super offerta che il Real Madrid femminile avrebbe fatto al capitano della Fiorentina Women’s, Alia Guagni. Secondo Tuttosport, infatti, il club madrileno vorrebbe offrire una cifra importante al terzino viola e della Nazionale azzurra, cifra lontana dagli standard italiani. In attesa di sviluppi in merito alla situazione, ricordiamo che Rocco Commisso, il giorno della sua presentazione ufficiale, ha sottolineato come per lui sia importante puntare anche sulla squadra femminile. Le Women’s si ritroveranno nel capoluogo toscano ad inizio agosto per iniziare a preparare la nuova stagione.