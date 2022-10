Il racconto del tifoso viola: tre voli e l’arrivo last minute in Scozia

Repubblica Firenze racconta la storia di Gianluca Gaviraghi, tifoso viola che prenderà tre aerei per arrivare in Scozia per vedere la "sua" Fiorentina contro l'Hearts in Conference League. Ecco quanto si legge in una parte dell'articolo:

"Da Firenze a Edimburgo in poche ore, per sostenere la Fiorentina a migliaia di chilometri di distanza e vivere una delle trasferte europee più gettonate dai sostenitori viola. Saranno circa 800 i tifosi che domani sera saranno presenti al Tynecastle Stadium, in Scozia. Tra questi anche Gianluca Gaviraghi, titolare della piscina “ Amici del nuoto” in via del Romito. Gianluca, cinquant’anni e cuore viola fin da piccolo, ha organizzato per tempo un viaggio davvero particolare per arrivare a Edimburgo e raggiungere così Giacomo e Pietro, suoi amici del Viola Club Casciana Terme. Con un occhio al portafoglio, ovviamente. Gianluca partirà domani, il giorno stesso della gara, a notte fonda: alle 3,30 di domani il pullman che lo porterà da Firenze a Pisa dove lo attende il primo dei tre voli in totale. Da Pisa a Londra, poi un nuovo scalo a Dublino e infine l’aereo per Edimburgo. Un totale di circa 60 euro e tanta buona pazienza, con la speranza che fili tutto liscio tra coincidenze e ritardi vari".