Il prossimo incontro tra Commisso e Chiesa nella Little Italy del Bronx

Federico Chiesa nei giorni scorsi ha raggiunto la Fiorentina negli States ed ha avuto modo di far conoscenza con il neo patron viola Rocco Commisso. Un abbraccio, qualche battuta del presidente e Federico che sorride timidamente.

Nei prossimi giorni, precisamente domenica come si legge questa mattina su Il Corriere dello Sport Stadio, ci sarà un’altra opportunità di incontro tra i due: l’evento, organizzato ad Arthur Avenue nella Little Italy del Bronx di New York, è stato programmato per permettere ai tifosi viola della zona di vedere i propri beniamini.