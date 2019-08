Il prossimo colpo viola? Sicuramente il centrocampista. Poi…

Nel classico pastone estivo di calciomercato, il Corriere dello Sport apre sul mercato della Fiorentina: obiettivo numero uno, il centrocampista. “La prossima mossa sarà in regia. Il nome caldo rimane quello di Diego Demme, ma il profilo ideale resta Valentin Rongier, capitano del Nantes. Per l’attacco piace Diego Rossi del Los Angeles FC ma le cifre sono elevate“. Dunque la priorità è risolvere la lacuna in mezzo al campo, ma anche l’attacco è un reparto che deve essere completato, specie se andasse via il Cholito.

