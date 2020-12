Non solo la classifica, l’allarmante primato negativo della Fiorentina

Sulle pagine del Corriere Fiorentino il momento complicato della squadra viola viene analizzato a 360 gradi. La classifica punti piange, ma c’è un’altra graduatoria in cui la squadra viola è messa persino peggio. Si tratta di quella che misura la distanza percorsa da ogni squadra durante le partite. Qui i viola sono ultimi in Serie A con una media di 105, 145 Km a partita. Il dato è incontrovertibile, i giocatori si muovono poco senza il pallone non riuscendo a creare con costanza occasioni da gol. La condizione fisica precaria può essere spiegata parzialmente con il susseguirsi di numerosi infortuni, vedi Borja Valero, Pezzella, Callejon e Ribery. Mentre per Pulgar il recupero post Covid non è stato semplice. Adesso tuttavia è necessario un cambio di passo generale per riprendere il cammino, altrimenti la medicina Prandelli difficilmente potrà fare effetto.

