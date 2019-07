Il ponte della discordia: il braccio di ferro tra Fiorentina e Chiesa è appena cominciato

Come scrive il Corriere Fiorentino, “il braccio di ferro è appena cominciato e quella che doveva essere una parata sul fiume Hudson per presentare le nuove maglie si trasforma in un confronto a più riprese”. Archiviati i primi contatti nel Bronx, con Barone e Commisso che hanno ribadito a Chiesa di non volerlo lasciar partire in alcun modo. La parola data dai Della Valle non viene più presa in considerazione ed è per questo che Chiesa non sta più al gioco, anche se né lui né il babbo-manager Enrico si sono esposti pubblicamente. L’entourage dall’Italia smentisce che sia mai avvenuto un colloquio, lo stesso Federico non ha niente da dire. Di sicuro non è piaciuto come la società abbia messo in piazza la sua voglia di andarsene, anche perché a suo avviso semmai spetta al club raccontare pubblicamente che ha chiesto di essere ceduto.