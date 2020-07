Il Monza sogna la doppia promozione. Pazza idea Giuseppe Rossi

Non è un segreto che il Monza di Berlusconi, stia puntando con forza ad un doppia promozione. Fa invece più rumore l’ultimo nome che è stato affiancato al club brianzolo in sede di calciomercato. Infatti in biancorosso potrebbe approdare Giuseppe Rossi, che dopo i numerosi infortuni alle ginocchia è tornato a giocare a febbraio negli Stati Uniti con il Real Salt Lake, anche se tutto si è fermato per il Covid. Per la squadra allenata da Brocchi, l’ex Fiorentina porterebbe qualità e soprattutto esperienza per ottenere la massima categoria già nella prossima stagione. (Tuttosport)