Il mondo capovolto di Ceccherini: in campo appena sette minuti

Nel borsino viola, il Corriere Fiorentino si concentra anche su Federico Ceccherini. L’ex Crotone ha giocato solo sette minuti, scivolando così in fondo alle gerarchie di Montella in difesa. Nonostante le assenze di Caceres e Ranieri, il centrale non dovrebbe giocare titolare nemmeno stasera contro il Sassuolo. Ceccherini, in campo solo contro la Juventus, non ha convinto Montella. Il suo mondo si è capovolto. Digerire un’altra esclusione non sarà facile, la via del mercato potrebbe riaprirsi a gennaio (in estate aveva una proposta dal Brescia, ma l’affare non si è concretizzato).