Esiste un filo conduttore che lega la squadra viola nelle sue versioni differenti, quella pre Juventus e quella post Juventus: il centrocampo. Nel 4-3-3 con Badelj tra Pulgar e Castrovilli; nel 3-5-2 con Badelj tra Pulgar e Castrovilli. Appunto. Mai una variazione, mai un dubbio vero al di là delle contingenze (leggere condizione fisica dei singoli), mai un ripensamento: merito dei tre, ovviamente. E così fuori dalle succitate scelte ai margini è finito Benassi che era stato spesso uno dei pochi a salvarsi nella scorsa disgraziata stagione. Briciole per Zurkowski che ha giocato 10 minuti in tutto, poi stop, tracce di altri centrocampisti non rilevate.