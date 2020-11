Il Milan vince anche senza Ibra, demolita una Fiorentina fragile

La Gazzetta dello Sport questa mattina analizza il match di ieri pomeriggio andato in scena a San Siro. Celebrati i rossoneri che si confermano in vetta alla classifica sconfiggendo i viola con la sicurezza della squadra che non ha paura di comandare. L’assenza di Ibrahimovic non ha inciso. La Fiorentina ha giocato un ambizioso scorcio iniziale di gara, in cui si è avvicinata a Donnarumma, ma ad ogni minima ripartenza del Milan è stata affettata dalle incursioni di Saelemaekers e Hernandez sulle corsie esterne. Era scritto che il gol sarebbe arrivato, troppo alati i rossoneri e troppo friabile la fase difensiva viola che su corner ha concesso il vantaggio. E dopo una breve reazione la squadra di Prandelli è ricascata nelle sue fragilità in un match non in discussione.

