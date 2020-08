Il Milan pronto a lottare per due top player della Fiorentina

Intrecci e interessi di mercato quelli che potrebbero svilupparsi nei prossimi mesi di calciomercato tra Milan e Fiorentina. Il club rossonero vuole rafforzare la propria rosa in più reparti in vista della prossima stagione. Come riporta questa mattina Tuttosport, il Milan starebbe cercando un rinforzo importante in difesa e in attacco, senza andare alla ricerca di una prima punta e in casa viola sono presenti alcuni profili che rispecchiano le necessità del club milanese. Nikola Milenkovic è visto di buon occhio dalla dirigenza rossonera per andare a completare e rafforzare una linea difensiva già composta da Romagnoli e Kjaer. L’altro profilo per il reparto offensivo è quello di Federico Chiesa. Al Milan serve una seconda punta, un esterno che possa garantire continuità in campo. Rebic e Leao diventerebbero quindi validi rimpiazzi.

Certamente il Milan dovrà fare i conti con la Fiorentina proprio per Ante Rebic. Il club rossonero vuole riscattare il croato ma non sembra felice della percentuale del 50 sulla futura rivendita di cui gode la Fiorentina.