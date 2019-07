Il Milan piomba su un ex difensore viola, Pezzella…

Il Direttore tecnico del Milan Paolo Maldini sta sondando dei possibili colpi per la difesa, per assecondare le richieste del nuovo allenatore rossonero, oltre ai movimenti a centrocampo per Veretout e Bennacer. Nel mirino dell’ex difensore è finito Matjia Nastasic (LA SCHEDA) tesserato per lo Schalke 04, con un passato nella Fiorentina durante la stagione 2011-2012. Il serbo, dopo le esperienze in Inghilterra e Germania è pronto per tornare in Italia, considerando l’agguerrita concorrenza nel club teutonico. Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport Stadio, la situazione per Pezzella è complicata. L’argentino piace molto ma la richiesta della Fiorentina è di 25 milioni di euro senza contropartite tecniche e difficilmente potrà scendere.