Il messaggio di Pezzella per il premio dedicato ad Astori: “Indossare quella fascia…”

Il Premio Ussi Sardegna «Davide Astori», giunto alla terza edizione, è stato assegnato all’ex calciatore Jeda. Il brasiliano aveva condiviso gli anni di Cagliari con il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo 2018 a Udine nella camera dell’albergo del ritiro viola.

Lunedì scorso a Pula – sottolinea Il Corriere Fiorentino – c’è stata la consegna del premio, alla presenza di Renato e Bruno Astori, padre e fratello di Davide. Alla cerimonia erano presenti anche i rappresentanti del Cagliari dello scudetto, Gianfranco Zola e i velocisti Filippo Tortu e Dalia Kaddari. La società viola ha partecipato inviando tre video realizzati da Cristiano Biraghi e German Pezzella e uno di Giancarlo Antognoni. «Indossare quella fascia per il tuo ricordo per me è molto speciale» ha detto il difensore argentino che ha ripreso gli allenamenti in gruppo ed è pronto a tornare titolare contro lo Spezia proprio con quella fascia al braccio.