Il messaggio di Commisso: “La Fiorentina diventi una squadra dove i giocatori vogliono rimanere”

Rocco Commisso scalpita da New York, dove in un certo senso «è peggio dell’11 settembre». Ha un’immensa voglia di tornare in Italia e lanciare la sua nuova sfida nel mondo del calcio. Ieri ha parlato ai microfono di “La politica nel pallone”, con Emilio Mancuso. Deciso, senza troppi giri di parole. Non ha trascurato niente, dagli aiuti in questa lotta contro il Coronavirus («abbiamo raccolto oltre 700mila euro») al capitolo relativo al campionato («dobbiamo pensare alla salute, c’è una grande probabilità che non si finisca»). Si è concentrato pure sulla nuova Fiorentina, che vuole nella metà alta della classifica, e anche più su («voglio che diventi una squadra in cui i giocatori vogliono rimanere»). E ha poi rinnovato il messaggio ai suoi giovani campioni. Chiesa in testa. Vuol tenerli tutti, per crescere insieme, per salire, per sognare. Lo riporta Stadio in edicola oggi.