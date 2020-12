Sulle pagine de Il Messaggero trova spazio il difficile momento delle nobili decadute in Serie A. Fiorentina, Torino e Genoa, tre club storici del massimo campionato italiano, stanno incontrando numerosi ostacoli sul proprio cammino. Superata la boa di un terzo del campionato si trovano nel pieno della lotta salvezza. In questo momento in Serie B ci sarebbero 16 scudetti, i 9 del Genoa ed i 7 del Torino. Per quanto riguarda la Fiorentina, sempre secondo il quotidiano, Commisso ha già utilizzato la ciambella di salvataggio, ovvero il cambio di allenatore. Tuttavia il cambio Iachini-Prandelli non ha prodotto i risultati sperati “con Prandelli la Fiorentina è peggio di prima” sentenzia il giornale.

