Il mercato vede… giallorosso. Florenzi l’occasione, Strootman in uscita da Marsiglia

L’edizione fiorentina di Repubblica si concentra sul mercato viola, che oltre ai “soliti” nomi per il centrocampo parla anche di due giocatori con un presente o un passato giallorosso: Florenzi e Strootman. Il capitano della Roma è un’occasione per gennaio. La sua duttilità farebbe la fortuna di tanti club: esterno difensivo, interno di centrocampo e attaccante in una linea a tre i ruoli che può ricoprire. Tra un mese ne sapremo qualcosa in più, quando giocatore e società faranno il punto della situazione. Il centrocampista olandese invece è in uscita dal Marsiglia, che è pronto ad ascoltare eventuali offerte. Centrocampista completo, bravo sia nell’inserimento che nel dettare i tempi e andare alla conclusione, potrebbe partire anche in prestito, col Milan che ci sta pensando. Per entrambi l’ostacolo maggiore è l’ingaggio alto.