Il mercato aleggia intorno alla Fiorentina. Rischio alibi?

Il popolo viola si schiera “contro” la possibile idea di De Rossi come nuovo allenatore della Fiorentina (SONDAGGIO). Nella vigilia più tormentata: pessimi risultati, malumore dei tifosi e una classifica ancora a rischio; Iachini incassa però l’appoggio della società, compreso Commisso che sul comunicato (LEGGI) ribadisce: «Siamo uniti e continueremo per la nostra strada fino a fine stagione, poi tireremo le somme e faremo le scelte per il prossimo campionato. Ma ora pensiamo solo a chiudere questo al meglio, col massimo impegno di tutti e dando il nostro totale supporto al tecnico e alla squadra». Basterà per rassicurare Iachini? Ecco quanto troviamo scritto su Tuttosport: di certo la rabbia e il rammarico dell’allenatore ascolano dipendono ora soprattutto per come sono andate le cose contro Brescia, Lazio e Sassuolo, 45 tiri, 3 pali, un sol punto. L’allenatore è preoccupato non solo dalla stanchezza e dagli acciacchi di alcuni giocatori (ma Ribéry salvo imprevisti sarà al suo posto per la quarta di fila, con Cutrone di nuovo titolare e Chiesa sulla fascia, torna Caceres e dopo 7 mesi c’è Kouamé convocato), ma anche dalle voci di mercato che aleggiano attorno al gruppo: il timore è che possano diventare un alibi. Invece mai come adesso serve giocare con la testa libera e il cuore caldo: per omaggiare Ardico Magnini, smuovere la classifica e brindare alle 550 panchine di Iachini.