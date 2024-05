Il Mattino: “Ecco perché Italiano piace al Napoli: un motivo tecnico e uno economico”

Il Napoli è in alto mare, sia sul campo che nella ricerca dell'allenatore del prossimo anno. Conte costa tanto ed è un tecnico che non si accontenta di arrivare secondo. Sullo sfondo rimane Vincenzo Italiano: contattato qualche settimana fa dalla società azzurra e poi "congelato". Il mancato rinnovo con la Fiorentina è cosa nota a tutti e lo scorso anno l'ingaggio da parte del Napoli saltò soltanto perché De Laurentiis non volle fare uno sgarbo a Joe Barone. Ma quest'anno invece il semaforo è verde e l'operazione potrebbe andare in porto facilmente. Al Napoli piace molto il suo stile di gioco moderno e spettacolare e in più di tutti i nomi fatti fino ad adesso è quello che prenderebbe meno di stipendio: poco più di due milioni a stagione. Un quarto di quello chiesto da Conte e la metà di quello che chiederebbero Gasperini e Pioli. Tante volte il presidente partenopeo ha scelto un tecnico non "vip", aprendo comunque un ciclo vincente.