Il ko, la lettera dei Della Valle e l’addio: il duro ritorno di Pioli al Franchi

La gara di sabato sarà molto particolare per Stefano Pioli. Rimetterà per la prima volta piede al Franchi da quel maledetto 9 aprile, giorno della sconfitta contro il Frosinone. Al posto dell’esonero – ricorda La Nazione – sbucò una lettera dei Della Valle che per Pioli fu una coltellata al cuore. Dodici ore dopo il ko, Pioli si ritrovò al centro di quella lettera, di quel messaggio, dove la società per schiaffeggiare tutto e tutti chiedeva all’allenatore l’impegno e le motivazioni giuste, quello che aveva contraddistinto la Fiorentina di inizio stagione. La traduzione di quel messaggio elaborata da Pioli fu di un attacco a lui, al suo impegno, alla sua dedizione, al suo lavoro. Decise di reagire puntando sull’orgoglio: si dimise e chiuse con la Fiorentina, magari immaginando già il giorno che sta per arrivare.

Anche il Corriere Fiorentino scrive del ritorno al Franchi di Stefano Pioli. La maglia viola ha caratterizzato tutta la sua carriera nel calcio, aveva sempre sognato di tornare qui e negli ultimi mesi a Firenze a lungo avevo pensato di non sedere su altre panchine italiane. Ma le cose cambiano. Lo scorso aprile, dopo la sconfitta col Frosinone, se n’è andato rassegnando le dimissioni. Non aveva digerito le accuse dell’allora presidente esecutivo Cognigni e poi il comunicato della società che mettevano in dubbio la sua professionalità. Ha lasciato in silenzio, da signore. Pioli ha puntato molto sull’empatia e sullo spirito di condivisione. Senza questi due “ingredienti” affrontare la scomparsa del capitano Astori quasi due anni fa sarebbe stato ancora più difficile. Con Davide era scattata un’intesa spontanea, la fascia al braccio gliel’aveva stretta lui. In gran silenzio, come nel suo stile, si tatuò il numero tredici sul polso. La notizia venne fuori e la cosa lo infastidì.