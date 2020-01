Il Gremio fa sul serio per Pedro. Undici milioni e può essere addio

Il Gremio fa sul serio, e la Fiorentina ci pensa. Pedro potrebbe partire a titolo definitivo dopo pochissimi mesi dal suo sbarco a Firenze, ma come scrive La Nazione, l’attaccante non avrebbe intenzione di chiudere così in fretta la sua esperienza italiana ed europea. Dopo le voci di interessamento da Spal, Portogallo e Germania, la vera offerta – 11 milioni di euro – è arrivata dal Brasilie, con il club alegrense che lo vuole a titolo definitivo. Con l’inserimento di alcuni bonus, la trattativa può trasformarsi in affare: oggi è previsto una nuovo contatto con il club brasiliano, poi la Fiorentina si prenderà le 48 ore di tempo. Se Pedro dovesse davvero partire, il calciatore più vicino a sostituirlo è Patrick Cutrone (SCHEDA)