Il grande salto con Ribery. La Fiorentina torna ad avere visibilità internazionale

È una stella così luminosa quella di Franck Ribery che riesce a fare luce su tutto il mondo viola. Così il Corriere Fiorentino apre le pagine dedicate alla Fiorentina, con un fuoriclasse che ha conquistato tutti nei primi mesi a Firenze, trascinando anche i compagni di squadra. Chiesa, Castrovilli, sotto l’egida di Franck c’è spazio per tutti, per crescere ed imparare: del resto l’idea di Rocco Commisso era anche questa. Acquistare gioielli per far splendere la Fiorentina. L’operazione Ribery oltre che sul prioritario piano sportivo, si sta rivelando preziosa in termini di visibilità internazionale.