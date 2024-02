Il grande Kurt Hamrin: con lui scompare una persona gentile e generosa

Il grande Kurt Hamrin, leggenda della storia viola ci ha lasciato. Con lui scompare uno straordinario bomber, ma anche e soprattutto una persona gentile e generosa, innamorata fino all’ultimo della famiglia e di Firenze. Già perché, arrivato in Italia grazie alla Juventus (che poi lo “parcheggia” nel Padova di Rocco prima di cederlo alla Fiorentina), lo svedese vince lo scudetto nel Milan (oltre a una Coppa delle Coppe e a una Coppa dei Campioni), chiude la carriera al Napoli, ma è in maglia viola che compie le imprese più memorabili. E proprio a Firenze, dove aveva scelto di vivere, Hamrin è morto alle soglie dei 90 anni: li avrebbe compiuti il 19 novembre prossimo. Come detto, Hamrin è stato una vera e propria leggenda viola (e non solo). Con 208 reti in 362 gare ufficiali disputate (tra campionato e coppe) dal 1958 al 1967, Hamrin è il miglior marcatore della storia della Fiorentina e fino all’avvento di Batistuta era anche il miglior goleador viola in Serie A. Proprio Batigol con i suoi 152 gol lo ha superato di una rete. Lo riporta La Nazione.