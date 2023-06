Il giusto mix tra titolari e seconde linee, con la testa un po’ a Praga

La sensazione infatti è che, per fare le prove generali in vista di Praga, l’allenatore opterà per un undici che in avvio presenti un giusto mix tra titolari e seconde linee

La Nazione si sofferma sulle possibili scelte di Italiano nella gara contro il Sassuolo. La sensazione infatti è che, per fare le prove generali in vista di Praga, l’allenatore opterà per un undici che in avvio presenti un giusto mix tra titolari e seconde linee. Davanti a Cerofolini («Che vittoria vederlo a questi livelli» ha detto ieri Italiano), spazio a Venuti e Terzic sulle fasce con Quarta e Igor centrali. In mediana probabile il tandem Duncan-Castrovilli mente in attacco, dietro a Cabral, sarà il turno del terzetto formato da Kouame, Barak e Gonzalez.