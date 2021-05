Il giudizio del Corfio: “L’allenatore giusto al momento giusto”

Il commento del quotidiano fiorentino

Questa volta non possiamo che essere d’accordo con il presidente Rocco Commisso: Rino Gattuso può aiutare la Fiorentina a crescere. Almeno quella Fiorentina senza gioco e senz’anima vista negli ultimi. (…) Gattuso conosce a menadito i pregi e i difetti del calcio, proprio per questo pensiamo che sia l’uomo giusto al momento giusto: è abituato a navigare nei mari in tempesta e sa portare la nave in porti sicuri, dando fiducia ai suoi marinai. Ecco, la truppa: ora Commisso dovrà fare di tutto per mettergli a disposizione la migliore squadra possibile. E il punto di partenza non può che essere la conferma di Dusan Vlahovic.