Il giovane Lovisa è viola, battuta la concorrenza del Torino

La Fiorentina, in attesa del fatidico 10 Agosto con annessi colpi di mercato per la prima squadra, si sta concentrando anche sulle operazioni riguardanti le giovanili. Dopo aver ceduto in prestito al Gubbio Marco Meli ed Erald Lakti, la squadra gigliata si è assicurata le prestazioni del mediano Alessandro Lovisa (LA SCHEDA), classe 2001 proveniente dal Napoli. È stata battuta la concorrenza del Torino.