Il Fair Play Finanziario ai tempi del Coronavirus: ecco le decisioni prese dall’Uefa

I vertici dell’Uefa si sono riuniti a Nyon per prendere posizione sullo stop ai campionati e sul Fair Play Finanziario, strumento di cui l’organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio europeo non può permettersi di farne a meno nemmeno di fronte ad una crisi economica mondiale causata dall’epidemia del Coronavirus.

Pertanto, come riporta Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina, è stato deciso che verranno concesse alcune modifiche temporanee come la possibilità di non rispettare, soltanto formalmente, alcuni obblighi da parte delle società europee, tanto che nelle prossime settimane verranno ufficializzate apposite modalità. Resterà valida invece la norma sul pareggio dei conti e l’obbligo sul pagamento dei debiti a livello internazionale.

Nonostante la crisi economica e calcistica del periodo l’Uefa non può permettersi che vengano disattesi i principi cardine su cui si basa il Fair Play Finanziario. Rimangono quindi confermate tutte le tipologie di sanzioni verso i club europei sancite e stipulate dal 2009 come i richiami, le multe, le decurtazione dei punti ed il congelamento degli introiti dai tornei Uefa.

Il Fair Play Finanziario ai tempi del Coronavirus è e sarà caratterizzato da norme e modifiche temporanee che verranno definite nei prossimi meeting dai vertici della stessa Uefa senza andare però ad intaccare o modificare i principi cardine di quest’ultimo.