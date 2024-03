Il duello in panchina: Juric-Italiano, sulle orme di Gasperini e Prandelli

Continuità per Vincenzo Italiano, un dentro o fuori per Ivan Juric. Come scrive La Repubblica stasera ci sarà una sfida nella sfida tra Fiorentina e Torino, quella degli allenatori. Entrambi arrivati sulle loro attuali panchine nel 2021 ed entrambi appassionati al loro mestiere 24 ore al giorno. Due ex centrocampisti dalla visione e dalla tecnica, dalla grinta e dalla capacità di conquistarsi centimetro dopo centimetro la loro ribalta. Italiano che ha sempre seguito il calcio di Zeman e di Prandelli, Juric che è stato sia giocatore che vice di Gian Piero Gasperini che ne ha influenzato scelte, idee, prospettive. Il tecnico dei granata è consapevole che dopo due sconfitte di fila con Lazio e Roma, dirette concorrenti, quello coi viola sia quasi un ultimo appello per rientrare in corsa e sperare in qualcosa di più del decimo posto attualmente occupato e confermato nelle due stagioni precedenti. Un rapporto a volte teso con Cairo e la sua dirigenza, Juric ha sempre puntato sulla sua capacità di compattare il gruppo e di prendersi il sostegno di un ambiente non certo felice per l’andamento del Torino. Italiano lo affronta nel momento in cui la sua squadra ha dato ottimi segnali di ripresa. Aveva terminato il 2023 al quarto posto, con la vittoria proprio contro i granata. Poi la sua squadra si era un po’ smarrita tra infortuni, cali di condizione, alti e bassi. Il tecnico viola non può permettersi di incappare in un altro passo falso e anche per questo, ancora una volta, l’incrocio con Juric potrebbe rivelarsi fondamentale per le sorti della Fiorentina in campionato.